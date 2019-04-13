"До встречи на стадионе": Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты

Порошенко жаждет дебатов с Зеленским / УНИАН

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти на дебаты.

Глава государства подчеркнул, что дебаты запланированы в воскресенье, 14 апреля, на НСК Олимпийский.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми", - сказал Порошенко в видеообращении, размещенном в Facebook.

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"До встречи в воскресенье на стадионе", - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.