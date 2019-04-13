У Порошенко анонсировали визит президента на Олимпийский: названы дата и время

В воскресенье днем Петр Порошенко посетит Олимпийский

Действующий президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, посетит Национальный спортивный комплекс Олимпийский.

Порошенко посетит НСК Олимпийский в 14:00, говорится на сайте президента.

В сообщении отмечается, что на Олимпийский к президенту могут прийти журналисты, им нужно аккредитоваться до 14:00 субботы, 13 апреля, однако не указана цель прибытия украинского лидера на НСК.

"...14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК Олимпийский…", — говорится в сообщении.

Заместитель гендиректора Олимпийского Виктор Анисимов говорил в эфире телеканала 112 Украина, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов Порошенко и кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, был "плодотворный диалог".

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сынаПо его словам, был выработан формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. "Форматы немного отличаются друг от друга. Подробности я рассказать не могу", — добавил собеседник.

Также Анисимов сказал, что на пятницу, 19 апреля, оба кандидата подали заявки на проведение мероприятия, но в этой ситуации — это не официальные дебаты, а мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Позже Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал конкурента на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Потом стало известно, что президент назначил своему оппоненту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля.