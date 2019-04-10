У Порошенко назначили дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля вплоть до минуты

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Действующий президент Украины Петр Порошенко, прошедший во второй тур выборов 2019 вместе с Владимиром Зеленским, назначил своему оппоненту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля.

С таким заявлением во время брифинга выступил Олег Медведев - официальный спикер штаба Порошенко.

"Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00. Он должен в это время явиться на Общественное телевидение. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому: не бояться дебатов, не избегать", - заявил он.

Напомним, в состоявшемся 31 марта первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский с громадным отрывом добился победы.

Довольно быстро он выложил в Сеть видеоролик, в котором вызывал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко. Согласно идее шоумена, дебаты нужно было организовать в присутствии журналистов и под объективами телекамер на самом большом стадионе Украины - столичном НСК Олимпийский.

Буквально через несколько часов Порошенко выложил Facebook свой видеоответ Зеленскому. Действующий президент неожиданно согласился на участие в дебатах на Олимпийском.

Затем Зеленский совершил неожиданный ход и записал новый видеоролик, обратившись к лидеру фракции и партии Батькивщина Юлии Тимошенко (занявшей третье место в первом туре выборов). Он призвал ее стать "гарантом и арбитром" на его дебатах с Порошенко.

Зураб Аласания, глава Общественного вещания, отдельно напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении избирательного законодательства Украины.

Позднее представители НСК Олимпийский оценили вероятную стоимость проведения дебатов, а в Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского.

На Общественном телевидении рассказали, что им придется сделать, если теледебаты Порошенко и Зеленского сорвутся.