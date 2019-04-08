В Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского

Позицию профильного государственного органа в резонансной теме дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского озвучила его руководитель Татьяна Слипачук.
Дебаты между прошедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским − могут пройти исключительно в студийных условиях Общественного вещания.
Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук. По ее словам, норма о дебатах в студии Общественного закреплена в постановлении ЦИК за № 472 от 5 мая 2014-го.
Более того, как отметила Слипачук, в документе четко указан адрес места проведения дебатов – улица Ювеналия Мельникова, дом №42 [такое название до декоммунизации носила улица Юрия Ильенко − Главред]. По этому адресу как раз и расположен телецентр "Карандаш" - главный "штаб" общественного вещания.
"Именно там [на Общественном - Главред] должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", − подытожила Слипачук.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский одержал победу с большим с отрывом. Вскоре он выложил в Сеть видеобращение, в котором бросил вызов на дебаты действующему президенту Петру Порошенко. Согласно задумке шоумена, дебаты нужно было организовать в присутствии журналистов и телевизионщиков на киевском стадионе НСК Олимпийский.
Буквально через несколько часов Порошенко опубликовал в Facebook видеоответ Зеленскому. В ролике действующий президентсогласился участвовать в дебатах на Олимпийском. Однако затем Зеленский записал новое видеобращение - на этот раз к лидеру фракции и партии Батькивщина Юлии Тимошенко - в котором призывал ее стать "гарантом и арбитром" на его дебатах с Порошенко.
Зураб Аласания, глава Общественного вещания, отдельно напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении избирательного законодательства Украины.
Позднее генпрокурор Юрий Луценко сыронизировал и предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко в библиотеке.