Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко

4 апреля 2019, 18:50

Владимир Зеленский записал новое обращение.

Зеленский
Владимир Зеленский записал новое обращение / Скриншот

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил о том, что принимает "неуклюжие" извинения президента Петра Порошенко.

Вместе с тем он сделал новое предложение относительно дебатов накануне второго тура голосования.

"Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного, независимого арбитра для проведения дебатов.

Юлия Тимошенко, Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?", - добавил Зеленский в своем видеообращении.

Он также подчеркнул, что ждет ответа в течении 24-х часов.

Ранее в НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). 

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко дебаты выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:26
"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании
18:50
Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко Видео
18:46
У Зеленского призвали Порошенко вместо Олимпийского сдать анализы в другом месте
18:07
Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским
17:57
Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу
17:40
Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте
17:32
В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
17:03
"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского
16:58
"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении Видео
16:54
В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна
16:36
Умер подрывник авто украинского разведчика, стали известны детали покушения Видео
16:21
Георгий Данелия умер: лучшие фильмы и высказывания режиссера об Украине Видео
16:02
В НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским Видео
15:59
Анализы в медпункте и оцепление из Нацгвардии: У Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском
15:51
Благовещенская соль: в чем помогает и как приготовить
15:25
Стала известна причина смерти Данелии
15:20
СМИ узнали, где похоронят Алексея Булдакова
15:01
"Ты подонок, мразь и вор": бизнесмен пожаловался на давление после поста о сыне Гладковского Видео
15:00
Maruv выступила на юбилее российского продюсера – приверженца Путина Видео
14:54
Умер великий Георгий Данелия Видео
14:47
Сборная Украины поднялась на три ступеньки в новом рейтинге ФИФА Видео
14:10
Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе Видео
14:05
Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья
14:03
Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди Видео
13:54
Дебаты на Олимпийском: свою позицию высказали ЦИК и НОТУ Видео
13:48
От дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся Украина мнение
13:42
В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
13:35
В Киеве подорвали авто украинского разведчика: момент взрыва попал на видео Фото Видео
13:25
Спустя 9 дней Макгрегор передумал и решил вернуться на ринг Видео
13:06
Зеленский анонсировал свой первый указ на посту президента Украины Видео
12:50
Кремль очень боится Зеленского — экс-депутат Госдумы Видео
12:47
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и Бумбокс представили совместную песню Видео
12:25
Камалия вызвалась спеть гимн Украины на дебатах Зеленского и Порошенко Видео
12:06
Гриценко заявил, что определился со своим отношением к Порошенко
12:01
Мороз и солнце: прогноз погоды на пятницу обещает украинцам нюансы Видео
11:55
Дебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019 Видео
11:53
"Свистите, если что": Притула предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко
11:35
Баттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушать мнение
11:32
Вступление Украины в НАТО необходимо не только Киеву, но и Альянсу - Яценюк
11:22
Дебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем Зеленскому мнение
11:13
Девушка дня Instagram миниатюрная красотка Лиза Баширова Фото
11:13
Дебатов должно быть двое: глава Опоры объяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко Видео
10:43
Помогут ли Порошенко дебаты на "Олимпийском" нокаутировать Зеленского мнение
10:30
"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе Фото Видео
09:54
Порошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара" мнение
09:45
Украинским "диверсантам" в аннексированном Крыму дали 14 лет строгого режима Видео
09:27
Названо главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский на НСК Олимпийский Видео
09:24
Курс евро в Украине подскочил, как ужаленный. Доллар рванул слабее Видео
09:03
Одним солнце, другим – снег: синоптики рассказали, кому не повезло с погодой в Украине в четверг Видео
08:35
"Так выглядит смерть": волонтеры показали блиндаж, в котором погибла "Ведьма" Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться