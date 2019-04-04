Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко

Владимир Зеленский записал новое обращение / Скриншот

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил о том, что принимает "неуклюжие" извинения президента Петра Порошенко.

Вместе с тем он сделал новое предложение относительно дебатов накануне второго тура голосования.

"Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного, независимого арбитра для проведения дебатов.

Юлия Тимошенко, Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?", - добавил Зеленский в своем видеообращении.

Он также подчеркнул, что ждет ответа в течении 24-х часов.

Ранее в НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).