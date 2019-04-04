Дебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019

4 апреля 2019, 11:55

За бюджетные деньги дебаты Зеленский — Порошенко должны пройти 19 апреля.

Ключевые подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Стали известны главные подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский позвал своего конкурента на выборах президента в Украине 2019 и действующего главу украинского государства на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский, и глава государства принял вызов. 

Главред решил собрать все, что известно о возможных будущих дебатах Зеленского и Порошенко, а также собрать мнения экспертов насчет такого "баттла".

Президент звал Зеленского на дебаты, шоумен принял вызов и оригинально ответил сопернику на выборах президента 2019 — записал видеообращение с НСК Олимпийский, в котором выдвинул украинскому лидеру ряд условий для проведения дебатов.

Условия, которые выдвинул Зеленский, для проведения дебатов с Порошенко: 

  • Дебаты Зеленский — Порошенко должны пройти на стадионе НСК Олимпийский перед народом Украины;
  • Все каналы должны иметь право транслировать дебаты Зеленского и Порошенко в прямом эфире;
  • Все журналисты имеют право присутствовать на дебатах Зеленский — Порошенко;
  • Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет наркоманов и алкоголиков, поскольку стране нужен здоровый президент;
  • Порошенко из уважения по крайней мере к трети граждан Украины, которые проголосовали за Зеленского на выборах 2019, должен публично сказать, идет на дебаты не с "быдлом", не с "марионеткой Кремля или Коломойского (бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский — Ред.)", не с "клоуном", не с "ватником", а с кандидатом в президенты Зеленским.

 

Сначала на предложение Зеленского насчет дебатов на стадионе отреагировала народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Мария Ионова. Политик утверждала, что "Порошенко — европеец, и он не будет встречаться на стадионе".

Народная избранница говорила, что президент готов принимать участие в дебатах, которые пройдут в телестудии.

"А на стадион к нему (Зеленскому — Ред.) может прийти Павелко (глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко — Ред.) и сыграть в футбол", — сострила народная избранница.

Реакция Порошенко на обращение Зеленского насчет дебатов на НСК Олимпийский

Позже на обращение Зеленского насчет дебатов отреагировал и сам Порошенко. Украинский лидер тоже записал видеообращение, в котором обратил внимание на то, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента Украины. Порошенко намекнул, что Зеленский не читал документ.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже устоявшиеся правила", — заявил глава государства.

После этих слов Порошенко согласился участвовать на дебатах на НСК Олимпийский. "Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — сказал президент.

Условия проведения дебатов Зеленский — Порошенко

В пресс-службе Общественного телевидения объяснили, что для проведения дебатов Зеленский — Порошенко на НСК Олимпийский Центральной избирательной комиссии нужно внести изменения в положение о дебатах. По его данным, в норме положения ЦИК говорится, что дебаты должны проводиться в студии национального ТВ.

В госпредприятии НСК Олимпийский сообщили, что в случае поступления предложений насчет проведения дебатов, администрация НСК будет рассматривать их в рабочем порядке.

В госпредприятии подчеркнули, что к ним никто не обращался насчет проведения дебатов, и они не согласовывались с графиком проведения мероприятий на стадионе.

Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве является его собственной инициативой…", — подчеркнули в НСК Олимпийский.

В статье 62 закона о выборах президента Украины — Процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов — не указано, что теледебаты должны проходить в комнате или в студии.

В законе прописано, что дебаты "проводятся в случае назначения Центральной избирательной комиссией в порядке, установленном этим законом, повторного голосования между кандидатами на пост президента Украина, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования".

Организация и сроки проведения дебатов

В законе о выборах президента Украины отмечается, что дебаты могут проводиться за счет средств из госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов, или за деньги избирательных фондов кандидатов на пост президента.

Организацией теледебатов за бюджетные деньги занимается Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Теледебаты за деньги из госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования (второй тур выборов 2019 в Украине должен пройти 21 апреля) между 19 и 22 часами в прямом эфире. 

Как эксперты отреагировали на возможное проведение дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе

Журналист Юрий Бутусов полагает, что перед вторым туром выборов президента в Украине 2019 такой формат дебатов между Зеленским и Порошенко — стадионный — "посмотрит вся страна, это реально повлияет на результаты голосования". 

"Демократия в действии. Так чего бояться — это шанс, битва, которая позволит Порошенко привлечь максимальное число мыслящих людей. Да, в форме выигрывает Зеленский, но в содержании Порошенко возьмет свое. Это же будет самый сильный ход, терять уже нечего", — считает он.

Ключевые подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Стали известны главные подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко / Скриншот с facebook.com/Юрий Бутусов

Коллега Бутусова Павел Казарин отметил, что "Порошенко важно вытащить конкурента в поле реальной политики, Зеленскому важно затащить оппонента в пространство шоу". 

"Каждый хочет рубиться на своей площадке. Где будет то самое "посередине", на котором они сойдутся — понятия не имею. Равно как и не знаю, сойдутся ли вообще", — признался журналист.

"У каждого штаба своя задача. У президентской команды — заставить Владимира Зеленского заговорить. У штаба Зеленского — навязать Порошенко свою повестку. Каждая команда стремится показать избирателю, кто тут альфа", — поделился мнением Казарин.

Политолог Юрий Романенко написал, что ему нравится идея проведения дебатов Зеленский — Порошенко на стадионе НСК Олимкийский.

"Порошенко ответил на вызов Зеленского. Не, ну чего, нормально! Мне нравится! Вот это кампания, так кампания. Стадион — так стадион. Только все шоу платное! Только один билет в руки и все деньги на армию. И что мне нравится, что у Порошенко не понимают, что при любом исходе дебатов Зеленский побеждает…", — сообщил эксперт.

Ключевые подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Стали известны главные подробности возможных стадионных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко / Скриншот с facebook.com/yuriy.romanenko
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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты НСК Олимпийский выборы-2019
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