Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском - опубликовано видео

Зеленский выдвинул Порошенко три условия проведения дебатов / кадр из видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины 2019.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь - нет. Я - это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", - сказал Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов - они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский - в присутствии журналистов и телерепортеров.

"Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов – стране нужен здоровый президент", - поставил требования Зеленский.

О также добавил, что Порошенко из уважения к крайней мере трети граждан Украины должен публично сказать сказать, что идет на дебаты не с "быдлом", не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", не с "ватником", а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Даю вам 24 часа. Думайте", - сказал Зеленский.

Кроме того, на Facebook-странице ЗеКоманды запустили обратный отсчет для реакции действующего Президента - запущенный с момента обнародования заявления Зеленского.

Напомним, по результатам обработки Центризбиркомом 99.99% протоколов Владимир Зеленский одержал убедительную победу в первом туре выборов президента Украина, получив 30.24% (5 713 600 голосов). Действующий президент Петр Порошенко получил 15.953% (3 014 416 голосов).

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, воскресенье, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов - мол "не о чем будет дебатировать".