"Собачьи бои": у Зеленского усомнились в необходимости дебатов с Порошенко

Продолжается дискуссия относительно дебатов между кандидатами в президенты. / Главред

В дебатах между лидером президентских выборов Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко нет смысла, заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка.

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высочайшем посту в стране, и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-нибудь план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ", - сказал Рябошапка в эфире Громадського.

Он также не видит смысла в необходимости обсуждения на дебатах с Порошенко членов команды и программу его кандидата.

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"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - добавил советник Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский согласился на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Позднее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины прокомментировали вопрос о дебатах между кандидатами.

Как известно, на 29 марта были запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко.

В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Не явился на дебаты и Порошенко.

При этом Тимошенко неожиданно на дебаты явилась. Впрочем, надолго она не задержалась. "Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", — констатировала лидер Батькивщины. После чего покинула студию, несмотря на уговоры ведущих, журналистов и зрителей остаться и ответить на вопросы избирателей.