Дебатов не будет: Зеленский, Тимошенко и Порошенко рассказали, чем займутся вместо общего ток-шоу

У всех троих кандидатов нашлись свои планы.
Телеканал UA: Перший зря давал анонс дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко: шоумен уже объявил, что на баттл не придет.
Напомним, канал не уточнял, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.
В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели.
Читайте также"Пусть выставит свое чучело": Ляшко рассказал, почему не пришел на дебаты с Гриценко"Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии Квартал 95", – пояснили Украинской правде в пресс-службе Зеленского.
Впрочем, не собираются на дебаты и Порошенко с Тимошенко.
У Леди Ю на это время намечен эфире ICTV ("Интервью с кандидатом о главном" в 21:00), после чего она пойдет на ТРК Украина ("Главная тема. Выбор" в 22:30).
А источники в окружении президента рассказали, что визит на Суспільне в графике Порошенко отсутствует, зато он намерен в 21:00 побывать в эфире ТРК Украина.
Напомним, кандидаты на пост президента Украины, нардепы Юрий Бойко и Олег Ляшко, не явились на дебаты против своего конкурента Анатолия Гриценко в эфир телеканала UA:Перший.
Как известно, ранее журналисты анонсировали, что Ляшко и Бойко будут принимать участие в дебатах.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.