Дебатов не будет: Зеленский, Тимошенко и Порошенко рассказали, чем займутся вместо общего ток-шоу

Зеленский, Порошенко и Тимошенко на дебаты не придут

Телеканал UA: Перший зря давал анонс дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко: шоумен уже объявил, что на баттл не придет.

Напомним, канал не уточнял, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.

В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели.

Читайте также"Пусть выставит свое чучело": Ляшко рассказал, почему не пришел на дебаты с Гриценко"Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии Квартал 95", – пояснили Украинской правде в пресс-службе Зеленского.

Впрочем, не собираются на дебаты и Порошенко с Тимошенко.

У Леди Ю на это время намечен эфире ICTV ("Интервью с кандидатом о главном" в 21:00), после чего она пойдет на ТРК Украина ("Главная тема. Выбор" в 22:30).

А источники в окружении президента рассказали, что визит на Суспільне в графике Порошенко отсутствует, зато он намерен в 21:00 побывать в эфире ТРК Украина.

Напомним, кандидаты на пост президента Украины, нардепы Юрий Бойко и Олег Ляшко, не явились на дебаты против своего конкурента Анатолия Гриценко в эфир телеканала UA:Перший.

Как известно, ранее журналисты анонсировали, что Ляшко и Бойко будут принимать участие в дебатах.