Падеж кандидатов: Еще один человек снял кандидатуру с президентских выборов

Выборы / УНИАН

Кандидат в президенты от партии Воины АТО, заместитель командира Сил спецопераций украинской армии Сергей Кривонос отказался от участия в выборах-2019.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Кривонос решил снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, во время которого обсудил ключевые вопросы по поводу дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, он отметил, что, поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего − президента Петр Порошенко.

Сергей Кривонос / facebook.com/sgkryvonos

Напомним, ранее мэр Львова Андей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап.



