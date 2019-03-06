Падеж кандидатов: Еще один человек снял кандидатуру с президентских выборов

6 марта 2019, 21:50

Чем ближе к президентским выборам-2019, тем меньше становится кандидатов.

Выборы
Выборы / УНИАН

Кандидат в президенты от партии Воины АТО, заместитель командира Сил спецопераций украинской армии Сергей Кривонос отказался от участия в выборах-2019.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Кривонос решил снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, во время которого обсудил ключевые вопросы по поводу дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, он отметил, что, поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего − президента Петр Порошенко.

Кривонос
Сергей Кривонос / facebook.com/sgkryvonos

Напомним, ранее мэр Львова Андей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап.  


 

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