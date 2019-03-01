Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко

Андрей Садовый / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый отказался участвовать в выборах президента Украины-2019 - в пользу кандидатуры Анатолия Гриценко.

Свое решение политик обосновал данными свежих социологических опросов. На данный момент рейтинг Садового приблизительно в два раза ниже, чем у Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

У Гриценко же, по данным социологов, в период с декабря по февраль наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% (с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%). Вместе с тем, у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.

Мэр Львова также добавил, что уже в ближайшее время подпишет с Гриценко публичное соглашение о принципах обороны государства, принципах борьбы с коррупцией и т.д.

Напомним, ранее в Центизибркоме назвали территории Украины, на которых не будет проводиться голосование на выборах президента-2019.