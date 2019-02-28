Гриценко и Садовой анонсировали переговоры об объединении

Андрей Садовой заявил о необходимости выдвижения единого кандидата от демократических сил.
В четверг, 28 февраля, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обсудит с мэром Львова Андреем Садовым вопрос выдвижения единого кандидата.
Как подчеркнул Гриценко в Facebook, результатом переговоров станет объединение сил.
"Пришло время — объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. Через пару часов — встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", — написал Гриценко.
В свою очередь Садовой в Facebook также заявил о выдвижении "единого кандидата от демократических, антикоррупционных сил".
"Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание — рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - указал он.
Отметим, что по данным Украинской правды, Садовой может снять свою кандидатуру взамен, если Гриценко согласится идти на выборы на базе Самопомочи.
Утверждается также, что у Гриценко будет встреча с другим кандидатом в президенты - Юлией Тимошенко.
"На ней ЮВТ и Гриценко будут договариваться о "правилах игры", чтобы не воевать друг с другом", - сказано в сообщении.
Отметим, что Гриценко и Садового уже заметили в одном из ресторанов Киева.
В комментарии они рассказали, что ели сыр и пили кофе, а на вопросы об объединении отвечали уклончиво.
Напомним, ранее СМИ рассказали о работе предвыборной "сетки Порошенко".