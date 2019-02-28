"Курс порохобота" и поиск врагов: СМИ рассказали о работе "сетки Порошенко"

28 февраля 2019, 10:56

Штаб действующего президента создал беспрецедентную модель агитаторов.

Петр Порошенко
Стали известны подробности работы "сетки" Петра Порошенко / president.gov.ua

Предвыборная сетка Петра Порошенко представляет собой разветвленную сеть избирательных проектов, охватывающую скрупулезную работу по районным центрам, маленьким городкам и селам.

"Мы создали беспрецедентную модель агитаторов. Всех их мы можем отслеживать онлайн в режиме реального времени. Только на сегодняшний день их 60 тысяч, планируем привлечь до 100 тысяч по всей стране", - похвастался на закрытой встрече с журналистами высокопоставленный член штаба Порошенко, пишет Украинская правда.

При этом работа региональных штабов разделена на три части: поле (люди, которые отвечают за прямую работу с электоратом, волонтеры-агитаторы), защита результатов(юристы, наблюдатели, члены комиссий, завхозы, IT-администраторы, служба безопасности) и работа с базой данных сторонников, которую собирают агитаторы и отправляют в штабы.

Издание отмечает, что перед выходом в поле каждый агитатор должен пройти "некий курс порохобота" – обучение и мотивационный инструктаж.

В то же время волонтеры задействованы в нескольких проектах сетки. Они работают в агитационных палатках в населенных пунктах, где проживает более 10 тысяч человек, распространяя раздают агитационные газеты, буклеты, призывающие поддерживать Порошенко.

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Кроме того, "мобильные агитационные группы" в сельской местности проводят аудио-агитацию, раздают газеты и буклеты, а также обходят дома с агитационной продукцией и собирают подписи в поддержку инициатив президента.

При этом волонтеры проекта "От двери до двери" ищут лояльных избирателей, формируют базы данных сторонников Порошенко; фиксация противников кандидата; мобилизируют сторонников в день голосования.

При этом "Кампания "от двери до двери" имеет целую иерархию агитаторов: бригадир контролирует десять старших "волонтеров" – старший "волонтер" контролирует десять простых "волонтеров", добавили журналисты.

Напомним, ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

Позднее замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко потребовал извинений от Авакова.

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волонтеры Петр Порошенко сетка агитаторы выборы-2019
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