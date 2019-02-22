Аваков назвал команду Порошенко лидером нарушений в избирательной кампании

22 февраля 2019, 23:23

Министр указал, что нарушения зафиксированы и у штабов других кандидатов.

Арсен Аваков
Арсен Аваков обещает жестко бороться с нарушениями на выборах / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков сообщил о жалобах на соратников президента Петра Порошенко, которые систематически нарушают избирательное законодательство.

На своей странице в Facebook министр опубликовал статистику, в которой есть жалобы на различных кандидатов, но президентская команда держит первенство.

"На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117", - написал Аваков.

Министр спрогнозировал, что ближе к выборам количество нарушений будет увеличиваться. Однако он пообещал жесткую реакцию силовиков на все отступления от закона.

"Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах – никогда это не станет для меня нормой", - резюмировал Аваков.

Напомним, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором напомнил зрителям, что Квартал 95 пережил нескольких президентов и многим творчество команды не нравилось. Однако реальная цензура возникла лишь при нынешнем главе государства.

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президент штаб МВД команда Петр Порошенко нарушения избирательная кампания Арсен Аваков
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