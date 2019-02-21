"Порошенко пытается нас прикрыть и угомонить": Зеленский записал видеообращение

21 февраля 2019, 23:16

Артист и кандидат в президенты показал будни на съемочной площадке и подготовку к выборам.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский показал подготовку к выборам / Обозреватель

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором напомнил зрителям, что Квартал 95 пережил нескольких президентов и многим творчество команды не нравилось. Однако реальная цензура возникла лишь при нынешнем главе государства.

"За время существования студии Квартал 95 много было шуток, пережили много президентов. Многие пытались нас как-то прикрыть, угомонить. Но делает это только один человек. Сегодняшний! Я наконец понял смысл лозунга "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" – сказал Зеленский в ролике, опубликованном в YouTube.

Артист обсудил с экспертами тарифы на коммунальные услуги. Специалисты из различных сфер высказывали мнение, как сделать сумму в плажетках украинцев соответствующей их бюджету. Аналитики высказывали мнение, как побороть монополию в энергетики, как экономить на счет государственных и энергосберегающих программ.

Зеленский акцентировал на том, что Украине необходимо развивать собственную добычу газа, чтобы покрыть собственные потребности.

Кандидат в президенты отметил, что украинцы, в среднем, оплачивают на коммунальные услуги от 30 до 50% своего дохода. Зеленский сравнил данные цифры с расходами граждан европейских государств, которые на эти услуги тратят от 13 до 20% своего бюджета.

Напомним, последняя социология показывает, что шоумен Владимир Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.

Ранее Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной кампании, по данным соцопроса центра Разумкова. Шоумен за полтора месяца до выборов закрепился в качестве самого популярного кандидата на пост президента.

Перед этим в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.

Напомним, The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.

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