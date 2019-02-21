Зеленский ушел в отрыв: какие регионы Украины за кого собрались голосовать

21 февраля 2019, 17:59

Во второй тур по-прежнему теоретически выходят трое кандидатов.

Порошенко, Тимошенко, Зеленский
Какие регионы Украины за кого собрались голосовать

Шоумен Владимир Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.

На этот раз лидерство Зеленского подтверждают данные всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".

Согласно их соцопросу, за этого кандидата готовы проголосовать 25,1% жителей востока и 22,6% жителей юга страны – из числа тех, кто собрался принять участие в голосовании. В центре Украины за Зеленского готовы голосовать 21% опрошенных.

Второе место на востоке и юге страны занимает Юрий Бойко с 15,4% и 14,1% голосов соответственно.

Читайте такжеВыборы-2019: эксперт назвал причину высокого рейтинга ЗеленскогоЮлия Тимошенко и Петр Порошенко поделили второе-третье места, судя по предпочтениям жителей центральных регионов: у них по 14%.

На западе пока что, по состоянию на середину февраля 2019, нет явного лидера электоральных симпатий. Здесь наибольший уровень поддержки у Тимошенко, Зеленского и Порошенко – 19,4%, 17,8% и 17,6% соответственно.

Главный вывод данного соцопроса: ни один кандидат на данный момент не набирает более 50% голосов избирателей в первом туре выборов. То есть вероятность второго тура крайне высока.

Выйти во второй тур реальные шансы есть у троих кандидатов – Зеленского, Тимошенко и Порошенко. Так, если во втором туре будут Зеленский и Тимошенко, то за шоумена готовы отдать свой голос 36,9% – против 22,5% за Тимошенко. При противостоянии Зеленского и Порошенко, за первого проголосуют 42,3% – против 18,1% за второго.

Ранее Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной кампании, по данным соцопроса центра Разумкова. Шоумен за полтора месяца до выборов закрепился в качестве самого популярного кандидата на пост президента.

Перед этим в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.

Напомним, The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.

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