ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты

8 февраля 2019, 15:27

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.

Вывеска на здании ЦИК
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты / "Хвиля"

В пятницу, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидата в президенты Дмитрия Гнапа от партии "Сила людей" (единогласно).

Кроме того, кандидатом в президенты зарегистрирован Александр Соловьев от партии "Розумна сила" (10 из 16 присутствующих членов комиссии), который ранее получил отказ, но 3 февраля повторно подал в ЦИК документы уже с изменениями.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины:

Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии "5. 10"

Безсмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины

Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения

Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"

Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии "Видродження"

Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"

Вилкул Олександр – народный депутат, "Оппозиционный блок – партии мира и развития"

Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины

Гнап Дмитрий – выдвинутый партией "Сила людей" журналист

Гриценко Анатолий – лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины

Данилюк Александр – руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"

Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии "Воля"

Добродомов Дмитрий – народный депутат, лидер партии "Народный контроль"

Журавлев Василий – лидер партии "Стабильность"

Зеленский Владимир – художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"

Каплин Сергей – народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"

Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец

Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины

Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец

Кошулинский Руслан – кандидат от партии "Свобода"

Кривенко Виктор – народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"

Кривонос Сергей – первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия "Воины АТО"

Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец

Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец

Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии

Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"

Мураев Евгений – народный депутат, лидер партии "Наши"

Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"

Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец

Новак Андрей – экономист, партия "Патриот"

Носенко Сергей – самовыдвиженец

Петров Владимир – самовыдвиженец

Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец

Рыгованов Руслан – самовыдвиженец

Садовый Андрей – мэр Львова, лидер партии "Самопомич"

Скоцик Виталий – самовыдвиженец

Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец

Соловьев Александр – лидер партии "Розумна сила"

Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии "Основа"

Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии "Батькивщина"

Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец

Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец

Шевченко Александр – народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов - Укроп".

Напомним, ранее Юлия Тимошенко выразила возмущение регистрацией кандидатом в президенты ее однофамильца нардепа Юрия Тимошенко и потребовала снять его с выборов.

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ЦИК Центризбирком кандидаты выборы-2019
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