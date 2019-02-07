Политик и экс-журналист Дмитрий Гнап угодил в скандал из-за денег и поддержки украинской армии

Дмитрий Гнап / скриншот с YouTube

Политик Дмитрий Гнап, ныне выдвинувшийся в президенты Украины от партии "Сила людей", а в прошлом – известный журналист-расследователь, оказался в эпицентре денежного скандала.

В четверг, 7 февраля, его бывшая коллега – журналистка Анна Бабинец − написала в Facebook пост, в котором утверждала, что Гнап не выполнил обещание и не перечислил 9 тысяч евро на нужды украинской армии.

По ее словам, в 2015-м проект "Следствие.инфо" получил премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015" в размере 15 тысяч евро. Тогда Гнап от имени журналистского коллектива публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии.

"На днях ко мне обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег. Все это время я была уверена, что приз действительно пошел на армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Следствия.Инфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого). По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО "Следствие.Инфо" - туда, где они, собственно, должны быть", − написала Бабинец.

Позже Гнап опубликовал в Facebook видеоролик, в котором объяснил свое видение ситуации с этими деньгами. Он рассказал, что крайне удивлен возмущению коллег, которые якобы "прекрасно знали", что эти деньги находятся в его в банковской ячейке. Более того, в 2018-м в "Следствии" провели собрание, на котором Гнап напомнил коллегам об остатке премии.

"Сказал, что мы его потратим на черный день, если снова будет плохо", - сказал он. И тут же предложил опубликовать аудиозапись этого совещания.

"То, что я вовремя не передал эти деньги - да, это моя лажа, я признаю. Иногда не хватало времени. Иногда я думал "пусть полежат"", − сказал Гнап.

Опубликовано Дмитро Гнапом Четверг, 7 февраля 2019 г.

Позднее журналистка и блогер Таня Микитенко опубликовала в Facebook сведения о том, что проект "Следствие.Инфо" получил от международных доноров громадное количество денег, на фоне которых сумма в 9 тысяч евро кажется незначительной.

"Ну 9000 туда, 9000 сюда. Разве это деньги? Напомню. Зимой 2015 года проект "Громадського" Слидство.инфо, которым занимались Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, получил на три года расследований грант на сумму более 660 тысяч долларов. Всего канадское правительство выделило 3 миллиона и они все пошли на поддержку этих и еще каких-то других расследователей. Немудрено потерять 9000".

Представители партии "Сила людей" уже призвали Гнапа отказаться от участия в выборах президенты Украины.

"Сегодня проявились факты, дискредитирующие и компроментующие кандидата от политической партии "Сила людей" в президенты Украины Дмитрия Гнапа с тем, как он распорядился средствами, которые он взял публичное обязательство выделить на поддержку армии в 2015 году. Мы считаем объяснения кандидата недопустимыми и не удовлетворяющими нас", - заявил нардеп Остап Еднак.

Напомним, ранее Гнап рассказывал о "газовом ограблении" Украины близким к Петр Порошенко коммерсантом. До этого Гнапа в Полтаве облили нечистотами.