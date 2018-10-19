В Полтаве известного журналиста облили нечистотами, опубликованы фото

Дмитрия Гнапа облили нечистотами / facebook.com/gnap.ua

В пятницу, 19 октября, утром в Полтаве известного украинского журналиста и активиста Дмитрия Гнапа из ведра облили нечистотами.

Инцидент произошел возле Полтавского областного совета, написал активист на своей странице в Facebook.

"Замечательное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас "титушками" и ведром нечистот", — отметил автор.

По его словам, депутаты забаррикадировались внутри здания и собирались "продолжить дерибан газовых месторождений". "Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать", — добавил журналист.

Ранее в Киеве на ул. Михаила Грушевского возле здания Кабинета министров во время акции протестов профсоюзов неизвестные облили нардепа Сергея Каплина коричневым веществом с неприятным запахом.