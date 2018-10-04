"Рыжие чмошники": в Николаеве на сессии горсовета депутатов облили фекалиями

4 октября 2018, 13:38

Нечистотами облили депутатов Владислава Ентина и Елену Киселеву.

  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com
  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com
  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com
  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com
  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com
  • В Николаеве депутатов горсовета облили фекалиями nikvesti.com

В четверг, 4 октября, в Николаеве произошел скандал во время сессии городского совета в сессионном зале.

Активисты Социал-национальной ассамблеи облили депутатов Владислава Ентина (фракция "Наш край") и Елену Киселеву (БПП) экскрементами, при этом Ентин достал пистолет и предупредил, что у него есть разрешение на оружие и в следующий раз он будет защищать себя им.

Во время проведения сессии несколько националистов зашли в сессионный зал с намерением облить экскрементами Ентина. На это отреагировала Киселева, которая схватила националиста за руку. В результате, фекалии попали и на нее, облив ее платье, сообщают "НикВести".

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Отмечается, что после нападения на депутатов активистов вывели из сессионного зала, а в кулуарах горсовета началась потасовка.

В свою очередь, Киселева назвала активистов "малолетними рыжими чмошниками" и сейчас дает показания полиции по данному инциденту. Правоохранители задержали нескольких националистов.

Ранее сообщалось, что в Киевсовете: депутата Гусовского забросали яйцами и облили зеленкой.

Напомним, в Киеве вылили фекалии на машину российских дипломатов.

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депутаты горсовет Николаев фекалии
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