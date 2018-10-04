Стычки в Киевсовете: депутата Гусовского забросали яйцами и облили зеленкой

В четверг, 4 октября, депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского, которого недавно исключили из фракции "Самопомощи", забросали яйцами и облили зеленкой.

Инцидент произошел на входе в здание Киевсовета, при этом депутата атаковали молодные люди в камуфляже, сообщает ТСН.

Отметим, что видео с атакой на Гусовского было опубликовано на странице "Нацкорпуса", однако там заявили, что не имеют отношения к нападавшим, но поддержали их действия.

В то же время представители полиции через несколько минут после инцидента задержали парней в камуфляже.

В четверг депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопросы о расторжении двух скандальных инвестиционных договоров – один относительно застройки Почтовой площади, второй относительно строительства на Осокорках.

Напомним, в Киеве вылили фекалии на машину российских дипломатов.

Кроме того, ранее в Киеве бывшего народного депутата Николая Габера, который выступил одним из организаторов "Форума патриотических сил", забросали яйцами.