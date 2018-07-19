В Киеве забросали яйцами бывшего нардепа, опубликованы фото

В четверг, 19 июля, в Киеве бывшего народного депутата Николая Габера забросали яйцами. Экс-нардеп выступил одним из организаторов "Форума патриотических сил" в Украинском доме, при этом представители С14 и "Ветеранского братства" устроили стычку с организаторами форума.

Организаторов форума также заподозрили в связях с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, сообщает "Левый берег".

Участники стычки также опознали среди участников форума Наталью Миролюб, которая одно время возглавляла бориспольскую организацию "Украинского выбора".

При этом сам Габер заявил, что он был на Майдане и пришедших в Украинский дом праворадикалов он там не видел, после чего в него полетели яйца. Также в ходе конфликта пострадала пожилая женщина, которую облили зеленкой.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что подозревает "Украинский выбор" Медведчука в подрывной деятельности.