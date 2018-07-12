В Киевсовете произошла потасовка между депутатами и протестующими (видео)

В Киевском городском совете на заседании 12 июля произошла масштабная стычка между депутатами и протестующими против повышения цен на проезд в общественном транспорте; интересно, что как раз в этот момент народные избранники обсуждали необходимость введения моратория на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Из-за стычек в сессионном зале Киевсовета был объявлен перерыв на неопределенный срок, сообщила на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

"Трибуна заблокирована, общество возмущенно, в сессионном зале потасовки", ― написала Мелихова.

Мелехова добавила, что депутаты и так собирались ввести мораторий на повышение цен на проезд; эту меру признали нецелесообразной до введения общего электронного билета и проведения аудита.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг сообщил, что подорожание проезда в Киеве до 8 гривень все-таки состоится, и намечено с 14 июля.

Митинг под зданием городского совета начал собираться еще утром. К 12 часам участники митинга уже ворвались в здание и попытались пробиться внутрь, чтобы попасть в сессионный зал.