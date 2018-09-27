"Облили дерьм*м за бессмертные полки". В Киеве вылили фекалии на машину российских дипломатов

27 сентября 2018, 19:32

Представителям РФ прокололи шины и открутили номера.

  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный
  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный
  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный
  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный
  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный
  • Облили фекалиями авто российских дипломатов Фото: Facebook/Киев оперативный

В Киеве возле станции метро Нивки неизвестные облили фекалиями элитный внедорожник, который принадлежит российским дипломатам.

"В Киеве провожали главу Россотрудничества Воробьева. Уже экс-главу, поскольку он слился с должности, когда его в мае облили дерьм*м. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские бессмертные полки и кучу другого русскомирского дерь*а. Провожать его приехали дяди из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы. А рядом как раз случайно проходили люди всякие, неравнодушные к судьбе нашей страны. И как раз с собой совершенно случайно у них появились дымовые шашки и пару ведер с дерьм*м", - написал об инциденте в Facebook активист Родион Шовкошитный.

По словам очевидца происшествия, автомобили дипломатов остались без номеров и с проколотыми шинами.

О произошедшем также сообщил в Facebook ресурс Киев оперативный.

"Патриотически настроенные молодые проходили по улице Щербаковская, недалеко от станции метро Нивки, где увидели "интересные" автомобили. По их информации автомобиля принадлежат посольству РФ. Не долго раздумывая, молодые люди оставили "приветствие" дипломатам", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева в центре Киева облили зеленкой и фекалиями, поскольку он собирался участвовать в массовых пророссийских мероприятиях к 9 Мая.

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автомобиль фекалии Россотрудничество Константин Воробьев
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