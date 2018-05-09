"Почему вы в г**не?". В Киеве главу Россотрудничества облили зеленкой и фекалиями: видео

В Киеве облили зеленкой и фекалиями руководителя Российского центра науки и культуры в Константина Воробьева.

Воробьев сегодня собирался участвовать в массовых мероприятиях, в частности намеревался прийти на пророссийский марш "Бессмертный полк", сообщил на своей странице в Facebook волонтер Родион Шовкошитный.

По его данным, в нападении на Воробьева принимали участие активисты С14.

Напомним, 18 февраля здание Россотрудничества в Киеве забросали яйцами и камнями, а также разбили стёкла.