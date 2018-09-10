В Николаеве депутат избил журналиста

УНИАН

В одном из кафе, расположенном на территории яхт-клуба в Николаеве, конфликт между журналистом и депутатом Новоодесского областного совета закончился дракой.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что в пятницу, 8 сентября, главный редактор одного из местных интернет-изданий сообщил в полицию, что двое мужчин, один из которых, по его словам, является депутатом Новоодесского областного совета, спровоцировали конфликт и причинили ему телесные повреждения.

По словам журналиста, инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

В тот же вечер с заявлением о побоях в полицию обратился сам депутат. Он утверждает, что неизвестные лица, якобы в сопровождении журналиста, подошли к его авто BMW, избили его самого и повредили машину.

Возбуждено два уголовных дела, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Одесса Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали.