На Николаевщине мужчина устроил стрельбу по детям из "самопала", есть пострадавшие

В Новой Одессе мужчина открыл огонь по детям из "самопала" / УНИАН

В воскресенье вечером, в городе Новая Одесса Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые игрались, были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет.

После выстрела сам злоумышленник также получил телесные повреждения, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции на Николаевщине.

По данным ведомства, всех пострадавших в результате инцидента доставили в медучреждение, решается вопрос о задержании стрелка.

В Нацполиции добавили, что остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование. Начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 5 сентября в Соломенском районе Киева правоохранители в троллейбусе заметили мужчину, похожего на подозреваемого в мошенничестве, попросили предъявить документы, а он резко достал оружие, выстрелил в окно и пытался сбежать.