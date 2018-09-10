На Николаевщине мужчина устроил стрельбу по детям из "самопала", есть пострадавшие

Инцидент произошел в воскресенье вечером в одном из городов региона.
В воскресенье вечером, в городе Новая Одесса Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые игрались, были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет.
После выстрела сам злоумышленник также получил телесные повреждения, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции на Николаевщине.
По данным ведомства, всех пострадавших в результате инцидента доставили в медучреждение, решается вопрос о задержании стрелка.
В Нацполиции добавили, что остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование. Начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, 5 сентября в Соломенском районе Киева правоохранители в троллейбусе заметили мужчину, похожего на подозреваемого в мошенничестве, попросили предъявить документы, а он резко достал оружие, выстрелил в окно и пытался сбежать.