В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе, фото и видео с места происшествия

В Киеве в троллейбусе мужчина открыл огонь, обошлось без пострадавших / kyiv.npu.gov.ua

В среду, 5 сентября, в Соломенском районе Киева правоохранители в троллейбусе заметили мужчину, похожего на подозреваемого в мошенничестве, попросили предъявить документы, а он резко достал оружие, выстрелил в окно и пытался сбежать.

Инцидент произошел возле железнодорожной станции "Караваевы дачи", стрелок задержан, никто не пострадал, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"… на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через Интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов, а когда клиент передал ему деньги — скрылся через запасной выход", — отметили в ведомстве.

Ранее в Святошинском районе Киева в маршрутном автобусе между мужчинами произошел конфликт, один из его участников толкнул своего оппонента, тот выпал из салона, ударился головой об асфальт, после чего умер в скорой.