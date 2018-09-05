В Киеве из маршрутки на ходу выбросили мужчину, он погиб

В Киеве конфликт в маршрутке закончился смертью человека / УНИАН

В Святошинском районе Киева в маршрутном автобусе между мужчинами произошел конфликт, один из его участников толкнул своего оппонента, тот выпал из салона, ударился головой об асфальт.

Инцидент произошел на ул. Большая Окружная, пострадавший умер в машине скорой помощи, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Другого участника конфликта задержали, им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Ранее сообщалось, что 1 сентября — в День знаний — ночью в Киеве 17-летний студент-первокурсник одного из высших учебных заведений столицы в общежитии Национального авиационного университета и ранил ножом двух парней, учащихся в НАУ.