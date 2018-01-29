В Киеве еще один конфликт закончился стрельбой, есть раненые

В понедельник, 29 января, в Киеве возле здания Святошинского районного суда на улице Жилянской произошла стрельба, в результате которой есть раненые.

"Предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали", — сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

Отмечается, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, 29 января, в Шевченковском районе Киева в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.