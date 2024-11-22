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Как почистить наушники от серы: простые и действенные советы

Анна Косик
22 ноября 2024, 09:01
365
Чем почистить сетку наушников от серы - вопрос, интересующий многих меломанов, но не все знают на него ответ.
Наушники
Как почистить сетку динамика наушников / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие средства лучше всего очищают наушники
  • Как безопасно отмыть наушники от серы
  • Можно ли использовать для очищения наушников перекись

Наушники - это незаменимый аксессуар в повседневной жизни. Однако из-за их постоянного использования, особенно вакуумных или внутриканальных моделей, они часто загрязняются, в частности ушной серой.

Поэтому перед пользователями встает вопрос, как удалить ушную серу из наушников, пишет Главред. Регулярная очистка поможет продлить срок службы наушников и обеспечить качественное звучание. А вот чем именно - рассказали пользователи Quora.

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Основное место, которое накапливает грязь и серу, - это сетка динамика. Она деликатная, поэтому чистить ее следует с осторожностью. Для этого можно использовать мягкую зубную щетку, изопропиловый спирт, и сухие ватные палочки.

Нужно протереть поверхность палочкой, затем легко пройтись щеткой по сетке динамика и в завершение - смочить другую ватную палочку спиртом и осторожно очистить сетку.

В некоторых случаях ушная сера может затвердеть, затрудняя очистку. В такой ситуации лучшим способом, как очистить сетку наушников от ушной серы будет лейкопластырь. Им можно легко снять затвердевшую грязь.

У многих также возникает вопрос, можно ли почистить наушники перекисью водорода. Ответ пользователей был однозначен - да. Для этого:

  • Нанесите каплю перекиси водорода на сетку наушника, чтобы размягчить серу.
  • Подождите 2-3 минуты, после чего осторожно протрите поверхность ватной палочкой.
  • Оставьте наушники на несколько часов в сухом месте для полного испарения остатков жидкости.

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Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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