Как почистить наушники от серы: простые и действенные советы

Вы узнаете:
- Какие средства лучше всего очищают наушники
- Как безопасно отмыть наушники от серы
- Можно ли использовать для очищения наушников перекись
Наушники - это незаменимый аксессуар в повседневной жизни. Однако из-за их постоянного использования, особенно вакуумных или внутриканальных моделей, они часто загрязняются, в частности ушной серой.
Поэтому перед пользователями встает вопрос, как удалить ушную серу из наушников, пишет Главред. Регулярная очистка поможет продлить срок службы наушников и обеспечить качественное звучание. А вот чем именно - рассказали пользователи Quora.
Основное место, которое накапливает грязь и серу, - это сетка динамика. Она деликатная, поэтому чистить ее следует с осторожностью. Для этого можно использовать мягкую зубную щетку, изопропиловый спирт, и сухие ватные палочки.
Нужно протереть поверхность палочкой, затем легко пройтись щеткой по сетке динамика и в завершение - смочить другую ватную палочку спиртом и осторожно очистить сетку.
В некоторых случаях ушная сера может затвердеть, затрудняя очистку. В такой ситуации лучшим способом, как очистить сетку наушников от ушной серы будет лейкопластырь. Им можно легко снять затвердевшую грязь.
У многих также возникает вопрос, можно ли почистить наушники перекисью водорода. Ответ пользователей был однозначен - да. Для этого:
- Нанесите каплю перекиси водорода на сетку наушника, чтобы размягчить серу.
- Подождите 2-3 минуты, после чего осторожно протрите поверхность ватной палочкой.
- Оставьте наушники на несколько часов в сухом месте для полного испарения остатков жидкости.
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Что такое Quora
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
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