В Киеве первокурсник в День знаний устроил резню

В Киеве студент в общежитии ножом ранил двух парней / The Financial Express

В субботу, 1 сентября — в День знаний — ночью в Киеве 17-летний студент-первокурсник одного из высших учебных заведений столицы в общежитии Национального авиационного университета и ранил ножом двух парней, учащихся в НАУ.

Злоумышленник устроил резню по ул. Нежинской приблизительно в час ночи, говорится на сайте прокуратуры столицы.

"… молодчик пришел в общежитие… и пытался приникнуть в помещение. У входа в общежитие у него возник конфликт со студентами, которые не впускали его внутрь… парень нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела", — отмечается в сообщении.

Один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, а другой — легкие телесные. Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, нападавшему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Голосеевском районе Киева — на проспекте Валерия Лобановского — в подземном переходе нашли мертвым мужчину. По предварительным данным, смерть человека наступила в результате ножевого ранения в сердце.