"Нож — в сердце". В Киеве в переходе нашли убитым мужчину

В Киеве убили мужчину / kyiv.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 1 сентября, в Голосеевском районе Киева — на проспекте Валерия Лобановского — в подземном переходе нашли мертвым мужчину с ножевым ранением.

Начато производство по ч. 1 с. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По предварительным данным, смерть человека наступила в результате ножевого ранения в сердце, сообщает "Еспресо".

"Личность погибшего в настоящее время не установлена, поскольку никаких документов на месте не было. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом", — отметили в полиции.

Напомним, 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.