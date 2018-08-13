Убит охранник. В Киеве неизвестные в масках ограбили магазин-ломбард

В Киеве ограбили магазин-ломбард, погиб охранник / facebook.com/UA.KyivPolice/

В воскресенье, 12 августа, вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.

Преступление совершено по ул. Даниила Щербаковского, охранник умер от полученных ранений, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

“Полицейские нашли подожженый автомобиль “Пежо” на территории гаражного кооператива на улице Нечуя-Левицкого”, — отмечается в сообщении.

В Киеве ограбили магазин-ломбард, погиб охранник / facebook.com/UA.KyivPolice/

По факту инцидентов начато производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, 19 июля в Печерском районе Киева средь бела дня неизвестные в масках напали на сотрудника одного из банков и отобрали у него более 2 млн гривен. Узнать больше об инциденте можно здесь.