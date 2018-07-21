Разбой на Печерске. В Киеве у сотрудника банка отняли миллионы гривень

В четверг, 19 июля, в Печерском районе Киева средь бела дня неизвестные в масках напали на сотрудника одного из банков и отобрали у него более 2 млн гривень.

Преступление совершено во дворе одного из домов по улице Бастионной, сообщили УНН в полиции.

"Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги...", — отметило агентство.

По его данным, украденные средства принадлежали банку, в котором работает пострадавший. Злоумышленники скрылись с места происшествия, их разыскивают правоохранители. Начато производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, днем 10 июля в селе Софиевская Борщаговка (находится под Киевом) неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине и отобрали у него крупную сумму на покупку автомобиля.