В Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля", видео

В четверг вечером, 24 мая, в центре Киева — в ресторане возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский" — группа из 20 неизвестных в масках атаковала болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль".

В заведении злоумышленники бросали в фанатов столы и стулья, люди получили порезы, раны головы и шеи, пишет Mirror.

По данным издания, полицейские задержала двух нападавших, а также одного болельщика.

"Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно", — рассказал один из пострадавших фанатов, гость столицы 50-летний Джейсон Фрост.

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Напомним, 15 сентября 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве. Ключевая игра турнира пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" вечером 26 мая — между собой сразятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".