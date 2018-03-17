Много ножевых ранений. Во Львове у вокзала нашли мертвым мужчину

В пятницу, 16 марта, во Львове возле железнодорожного вокзала нашли мертвым мужчину, на теле правоохранители обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Погибшего нашли на ул. Городоцкой, 116 около 22:30, его личность пока неизвестна, говорится на сайте Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают личность человека и обстоятельства его гибели. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что вечером 16 марта в Подольском районе Киеве в подъезде жилого дома мужчине выстрелили в голову, пострадавший умер в машине скорой помощи. Узнать больше о преступлении можно здесь.