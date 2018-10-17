"Поймал ведро говна": Нардепа Каплина облили фекалиями под Кабмином - опубликовано видео

Облитый нардеп Каплин / Скриншот из видео

В столице Украины на улице имени Михаила Грушевского возле здания Кабинета министров во время акции протестов профсоюзов, неустановленные личности облили нардепа от "БПП" Сергея Каплина неизвестным коричневым веществом с крайне неприятным ароматом.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. По мнению автора ролика, на Калпина вылили полное ведро жидких фекалий.

Читайте также"Рыжие чмошники": в Николаеве на сессии горсовета депутатов облили фекалиямиТакже в видео можно заметить, что малоприятная жидкость попала сразу на нескольких участников акции и девушку-полицейскую.

По данным агентства "Укринформ", часть жидкости с неприятным запахом досталась другому депутату от "БПП" − Александру Сугоняко.

Кроме того, есть информация, что правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении облива, а само здание Кабмина было взято под усиленную охрану.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье лидера местной организации ВО "Свобода" облили фекалиями.