Известного украинского журналиста выдвинули в президенты

Дмитрий Гнап / hromadske.ua

Партия "Сила людей" выдвинула журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Гнапа, он намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2,5 млн.грн на взнос для регистрации его кандидатом.

"Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится... Я лично готов поддержать такого единого кандидата. Если Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук договорятся между собой, объединятся и выдвинут единого кандидата... Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться", - прокомментировал свое выдвижение Гнап.

Ранее ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.