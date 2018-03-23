Святослав Вакарчук

23 марта 2018, 00:45

Певец говорил, какие нововведения нужны Украине, чтобы она стала лучше.

Святослав Вакарчук утверждал, что власть его не интересует

Дата и место рождения

14 мая 1975 год, Мукачево Закарпатской области — город в тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики, которая после распада СССР получила нынешнее название — Украина. После рождения жил с семьей во Львове.

Образование

Учился во львовской общеобразовательной школе №4 с углубленным изучением английского языка (сейчас является лингвистической гимназией), окончил ее в 1991-м году с серебряной медалью. Также несколько лет занимался в музыкальной школе по классу скрипки и параллельно учился играть на баяне.

После школы учился на физическом факультете Львовского национального университета им. Ивана Франко, специализация — теоретическая физика. Потом в этом же учебном заведении получил второе высшее образование — стал экономистом-международником — и поступил в аспирантуру кафедры теоретической физики.

В начале июля 2009 года защитил диссертацию в Институте физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, который также находится во Львове, на звание кандидата физико-математических наук, тема работы — "Суперсимметрия электрона в магнитном поле".

Творчество, карьера и политика

В начале учебы в вузе присоединился к местной арт-рок-группе "Клан тишины". Большинство ее членов позже оставили коллектив и в 1994-м стали играть вместе под названием "Океан Ельзи". Вакарчук являлся одновременно и вокалистом, и композитором, и автором текстов новосозданной группы.

Первую часть названия коллектива артист придумал после просмотра документальной программы "Подводная одиссея команды Кусто", а второй частью стало имя, которое понравилось всем участникам коллектива.

В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции — поддерживал тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. После победы политика на выборах в 2005-м стал его советником по культуре.

В этом же году был назначен послом доброй воли программы Организации Объединенных Наций для молодежи в Украине (послы избирались сроком на два года с символической зарплатой — один доллар в год).

В 2007 году принял участие в досрочных выборах в Верховную Раду — был в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона", избран народным депутатом VI созыва парламента по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.

В Раде входил в Комитет по вопросам свободы слова и информации, а также в ряд групп по межпарламентским связям. Позже решил отказаться от депутатских полномочий, 16 декабря 2008-го перестал быть нардепом.

В 2013-м поддерживал Революцию Достоинства, "Океан Ельзи" выступил на Майдане Независимости в Киеве в "золотом" составе. Концерт посетили около 200 тысяч человек, люди находились даже на крыше торгового центра.

Дискография и нынешний состав "Океана Ельзи" (коллектив публика и критики не раз признавали лучшей рок-группой и лучшей live-группой Содружества Независимых Государств и Восточной Европы):

"Океан Ельзи" выпустил девять альбомов

В состав "Океана Ельзи" входят пять человек

В конце августа 2017-го исполнитель заявил, что группа берет концертную паузу на год. Позже стало известно, что певец воспользуется творческой передышкой для поездки в один из самых престижных вузов мира, где одновременно будет учиться и преподавать.

Его пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

В декабре того же года Вакарчук говорил, что власть его не интересует. Артист утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

В то же время лидер "Океану Ельзи" подчеркнул, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал десять нововведений, которые необходимы государству:

- создание Антикоррупционного суда;

- изменение избирательного законодательство и состава Центральной избирательной комиссии;

- реформа государственной службы;

- реформа Службы безопасности Украины;

- начало действенной приватизации;

- отказ от политического лоббизма;

- изменение правил поведения политиков (они должны стать проще, более открытыми, доступными);

- политики должны научиться выполнять свои обещания;

- политики должны внедрить культуру прозрачной коммуникации;

- введение "красных линий", пересекать которые запрещено всем.

По его словам, "эти десять пунктов — это не десять заповедей, это первые необходимые шаги, чтобы сделать нашу страну лучше".

Личная жизнь

Длительное время состоял в отношениях с бывшим стилистом и арт-директором "Океана Ельзи" Лялей Фонаревой, они вместе воспитывали ее дочь от первого брака — Диану. В июле 2013 года исполнитель на своей странице в Facebook написал, что "впервые поставил автограф прямо на официальном свидетельстве о браке".

В начале апреля 2015-го Елич написал в соцсети, что лидер коллектива женился. "Поздравляю Святослава и Лялю с радостным событием в их жизни! На днях во Львове состоялась скромная свадьба. Желаю молодоженам счастья", — говорилось в сообщении.

В мае 2016 года в интервью журналу Viva! Вакарчук сказал, что хочет детей. "Да. Уже, наверное, пора… Говорят, что дети живут внутри нас, и Бог решает, когда они должны появиться на свет. Так что я терпеливо жду решения Бога", — поделился певец.

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Святослав Вакарчук Океан Ельзи биография Революция Достоинства Виктор Ющенко Оранжевая революция досье
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