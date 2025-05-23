'Никогда тебя не оставлю': воин впервые позвонил любимой после 37 месяцев плена

Антон со слезами рассказал, что получил от девушки письмо в плену, которое придало ему силы.

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Трогательный звонок освобожденного из плена Антона любимой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Кратко:

Украинский защитник Антон после освобождения из российского плена сразу позвонил своей девушке

Она ждала его 37 месяцев

Антон назвал ее ожидание большим подвигом и пообещал никогда больше не оставлять девушку

Украинский военный Антон из Павлограда сразу после возвращения из российского плена позвонил своей девушке. Она ждала любимого 37 месяцев. Видео звонка освобожденного из плена военного показал в пятницу, 23 мая, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Это Антон из Павлограда, которого сегодня освободили из плена. Он дозвонился до девушки, которая ждала его все это время. 21-го мая получил от нее письмо, скоро она сможет обнять его", - сообщил Ермак.

видео дня

На видео Антон, со слезами на глазах, рассказывает, что когда еще был в плену, получил письмо от девушки. Он благодарит ее за поддержку и верность в течение 37 месяцев неволи.

"Я очень рад за все, что прочитал в том письме...Теперь я уверен, что тебя больше никогда не оставлю. То, что ты сделала и ждала меня 37 месяцев - это очень большой подвиг с твоей стороны", - поделился Антон.

Освобожденный защитник рассказал, что во время плена у него были разные мысли, но вера в обмен и поддержка близких помогли выстоять. Он трогательно добавил, что самым большим вкладом в их отношения была именно терпеливая поддержка и ожидание любимой.

Антон также позвонил маме. Со слезами радости на глазах он рассказал, что очень ждет встречи с родными и домашние блюда, в частности мамину шарлотку, тертый пирог и любимую консервацию.

Смотрите видео первого разговора с родными освобожденного из плена защитника:

Освобожденный из плена защитник впервые звонит девушке / Фото: скриншот

Обмен пленными 1000 на 1000 - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая Украина провела первый этап масштабного обмена пленнымис Россией в формате "1000 на 1000". В список освобожденных вошли воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также те, кто находился в плену с 2022 года.

Освобожденных встречали со слезами радости, возгласами "Слава Украине" и теплыми объятиями. Некоторые увидели побратимов впервые за три года. Среди них были и защитники Азовстали.

Обмен пленными 23 мая стал первым этапом крупнейшего обмена с Россией, о котором договорились в Турции. Это единственный весомый результат встречи, потому что другие инициативы до сих пор блокирует РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что домой вернулись почти 400 человек - военные и гражданские. Следующие этапы обмена состоятся в ближайшие дни.

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Обмен пленными 1000 на 1000 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения. Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации. 19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий. "С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский. В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ. Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной. В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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