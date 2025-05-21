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"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

Руслана Заклинская
21 мая 2025, 23:21
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Президент получает ежедневные доклады о подготовке обмена пленными "1000 на 1000".
'Должны освободить всех': президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000
Зеленский рассказал о подготовке обмена 1000 на 1000 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина готовится к большому обмену пленными с РФ
  • ВСУ ведут операции в Курской и Белгородской областях
  • Россия не подает сигналов к прекращению войны, поэтому давление на нее должно быть комплексным

Украина готовится к обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Проверяется информация о каждом украинском бойце, который может быть включен в списки на освобождение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что фактически ежедневно ему докладывают о большом обмене пленными.

видео дня

"Мы готовим обмен. Фактически ежедневно - доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте и бои на Курщине

Также глава государства рассказал, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и военного командования по ситуации на фронте и сотрудничества с партнерами. По его словам, российские штурмы продолжаются, но ВСУ продолжают активно действовать и выполнять все необходимые боевые задачи.

"Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление. Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях - это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что с начала Курской операции в августе российская армия понесла значительные потери - более 63 тысяч убитых и раненых только на этом направлении. Кроме того, ВСУ существенно пополнили обменный фонд пленными.

По его словам, чем больше боев проходит на территории врага, тем безопаснее становятся наши общины. В то же время президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны, поэтому давление на нее должно оставаться всеобъемлющим - на фронте, в экономике и политике.

"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - добавил Зеленский.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят значительные потери врагу. Российские заявления о якобы завершении боевых действий не соответствуют действительности.

Также президент Финляндии Александер Стубб заявил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут начаться технические переговоры по прекращению огня в Украине. По его словам, Соединенные Штаты не отказались от посреднической роли в урегулировании войны между Россией и Украиной, однако теперь к диалогу активнее приобщается и Европа.

Как сообщал Главред, война России против Украины не завершится в ближайшее время, говорит военный обозреватель Александр Коваленко. Все зависит от самой Украины - ни мир, ни перемирие не наступят без ее усилий.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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