Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домой

205 украинских военных удалось освободить из российского плена, среди них - защитники Мариуполя, тяжелобольные и раненые.

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205 украинских защитников вернулось домой / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем говорится в материале:

Украина вернула из российского плена 205 военных

Среди освобожденных - защитники Мариуполя

Кроме того, удалось освободить военных, которые находились в плену с начала полномасштабного вторжения

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинских защитников. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что в рамках обмена из российского плена удалось вернуть как молодых бойцов, так и опытных воинов из разных подразделений - от защитников Мариуполя до защитников других участков фронта.

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По его словам, пленные были размещены в разных регионах России, где находились в тюремной системе, созданной с целью унижать и уничтожать человеческое достоинство.

"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - резюмировал президент Украины.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных на этот раз - военнослужащие ВСУ, включая представителей Военно-морских и Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцы Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Домой возвращаются трое офицеров и 202 военнослужащих в звании солдат и сержантов.

Освобожденные обороняли страну в разных регионах: в Донецкой и Луганской областях, Запорожье, Харьковской области, а также в Херсонской, Сумской и Киевской областях. Среди них и защитники Мариуполя.

"Сегодняшний обмен - уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан", - говорится в сообщении.

В штабе также поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты и все привлеченные структуры за помощь в организации обмена и возвращении наших граждан.

"Всем освобожденным будет оказана медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного обеспечения за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь. Освобожденные Оборонцы смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе", - подчеркнули в штабе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди освобожденных украинских военных много тех, кто находился в российском плену с начала полномасштабного вторжения. Также среди них есть тяжелобольные и раненые.

Обмены пленными между Украиной и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Россия осуществили один из крупнейших обменов пленными. 19 апреля на Родину вернулись 277 украинских защитников, отметил президент Владимир Зеленский.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных есть тяжелораненые и тяжелобольные военные. Именно такие бойцы, по его словам, должны освобождаться из плена в первую очередь, ведь сочетание тяжелых травм, хронических болезней, отсутствия надлежащего лечения и постоянного стресса угрожает их жизни.

Встреча освобожденных бойцов 19 апреля была эмоциональной - после долгого пребывания в плену они снова ступили на родную землю. Многие освобожденные украинские защитники не сдерживали слез, обнимались и радовались.

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