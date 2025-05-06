'Огромная ошибка': Орбан истерит из-за планов вступления Украины в Евросоюз

Главное:
- Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС "не является хорошей сделкой"
- Будапешт против направления европейских средств в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз "не является хорошей сделкой".
"Вступление Украины не является хорошей сделкой", - написал он в сервисе микроблогов Х (бывшей Twitter).
По его мнению, Украина якобы – "это не добавленная стоимость, а обязательства".
"Это огромная ошибка - направлять европейские средства в Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, которая находится в трудном положении", - написал Орбан.
Он отметил, что Венгрия была принята в Европейский Союз потому что это было выгодно странам-членам.
Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.
Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.
Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.
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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине
В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".
В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".
"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.
В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.
Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.
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