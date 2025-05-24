Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом": многие переводят неправильно

На самом деле в украинском языке есть несколько благозвучных соответствий к этой фразе, а переводить ее дословно - ошибка.

https://glavred.info/life/kak-skazat-na-ukrainskom-ne-udarit-v-gryaz-licom-mnogie-perevodyat-nepravilno-10667207.html Ссылка скопирована

Как сказать по-украински "не ударить в грязь лицом"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин с видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом"

Какую ошибку не стоит допускать

Есть ряд фраз, которые нередко можно услышать в украинском языке в неправильном переводе. К таким фразам, в частности, относится и "не ударить в грязь лицом" - часто это словосочетание ошибочно переводят дословно, то есть говорят "не вдарити в бруд обличчям". Но так делать не стоит.

В украинском языке есть ряд благозвучных соответствий, которые следует использовать в таком случае. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Не ударить в грязь лицом" - как сказать на украинском. Некоторые переводят это выражение буквально - "не вдарити обличчям в бруд". Этого делать не надо, потому что у нас есть свои устойчивые выражения", - отметила она.

Багний объяснила, что правильно использовать следующие фразы: "не завдати собі сорому", "не послизнутися на слизькому", "не наплювати собі в кашу", "не осоромитися", "вийти з честю" и "триматися гідно".

"Выбирайте, какой вариант вам нравится больше всего", - добавила она.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред