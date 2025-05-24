Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом": многие переводят неправильно

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом"
- Какую ошибку не стоит допускать
Есть ряд фраз, которые нередко можно услышать в украинском языке в неправильном переводе. К таким фразам, в частности, относится и "не ударить в грязь лицом" - часто это словосочетание ошибочно переводят дословно, то есть говорят "не вдарити в бруд обличчям". Но так делать не стоит.
В украинском языке есть ряд благозвучных соответствий, которые следует использовать в таком случае. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Не ударить в грязь лицом" - как сказать на украинском. Некоторые переводят это выражение буквально - "не вдарити обличчям в бруд". Этого делать не надо, потому что у нас есть свои устойчивые выражения", - отметила она.
Багний объяснила, что правильно использовать следующие фразы: "не завдати собі сорому", "не послизнутися на слизькому", "не наплювати собі в кашу", "не осоромитися", "вийти з честю" и "триматися гідно".
"Выбирайте, какой вариант вам нравится больше всего", - добавила она.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом":
@sametak1064 Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом"? #правильноукраїнською#нмт#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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