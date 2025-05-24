7 секунд на размышления: только самые внимательные найдут пропущенное число

Регулярное решение таких головоломок тренирует мозг, улучшает память и аналитическое мышление.

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Интересная головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, jagranjosh

В интернете набирает популярность новая числовая головоломка, которая заставляет пользователей быстро включать логику. Задача - как можно быстрее определить, какое число должно стоять на месте пропуска. Об этом сообщает Главред со ссылкой на jagranjosh.

Сможете ли вы найти правильный ответ за 7 секунд?

Головоломка, которая прокачает ваш мозг / фото: jagranjosh

Головоломки - это не просто развлечение. Они приносят настоящую пользу для ума, памяти и даже эмоционального состояния. Если вы хотите поддерживать свой мозг в форме, стоит рассматривать головоломки как ежедневную зарядку для ума.

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Многие вот такие не простые головоломки требуют запоминания чисел, слов или паттернов. Это стимулирует кратковременную и долговременную память.

И в этой задачке, как оказалось, правильное число - 18.

Вот как оно вычисляется:

4 + 8×2 = 20

9 + 3×2 = 15

6 + 6×2 = 18

Итак, логика проста: первое число плюс второе, умноженное на два.

Такие задачи требуют ловкости ума и умения замечать закономерности - регулярное решение подобных упражнений помогает поддерживать мозговую активность, улучшает память и развивает логическое мышление.

А вот в этом задании надо найти скрытые числа в оптическом круге.

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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