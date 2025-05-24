7 секунд на размышления: только самые внимательные найдут пропущенное число

В интернете набирает популярность новая числовая головоломка, которая заставляет пользователей быстро включать логику. Задача - как можно быстрее определить, какое число должно стоять на месте пропуска. Об этом сообщает Главред со ссылкой на jagranjosh.
Сможете ли вы найти правильный ответ за 7 секунд?
Головоломки - это не просто развлечение. Они приносят настоящую пользу для ума, памяти и даже эмоционального состояния. Если вы хотите поддерживать свой мозг в форме, стоит рассматривать головоломки как ежедневную зарядку для ума.
Многие вот такие не простые головоломки требуют запоминания чисел, слов или паттернов. Это стимулирует кратковременную и долговременную память.
И в этой задачке, как оказалось, правильное число - 18.
Вот как оно вычисляется:
- 4 + 8×2 = 20
- 9 + 3×2 = 15
- 6 + 6×2 = 18
Итак, логика проста: первое число плюс второе, умноженное на два.
Такие задачи требуют ловкости ума и умения замечать закономерности - регулярное решение подобных упражнений помогает поддерживать мозговую активность, улучшает память и развивает логическое мышление.
А вот в этом задании надо найти скрытые числа в оптическом круге.
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Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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