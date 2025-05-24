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250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областей

Алёна Воронина
24 мая 2025, 10:29
528
В Воздушных силах сказали, сколько дронов и ракет удалось сбить во время ночной массированной атаки оккупантов.
Удар по Киеву 24 мая
РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областей/ коллаж: Главред, фото: КМВА, минобороны РФ, depositphotos.com/ua

Кратко:

  • РФ ночью массированно ударила по Украине ракетами и дронами
  • Оккупанты запустили 250 дронов и 14 баллистических ракет, сбить удалось не все
  • В результате вражеской атаки пострадали шесть областей нашего государства

Российские оккупанты в ночь на субботу, 24 мая, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Захватчики запустили по нашему государству 250 дронов и 14 баллистических ракет.

Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что оккупанты ночью запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - ракеты летели по Киеву, Днепропетровской, Одесской и Запорожской области.

видео дня

Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Основным направлением вражеской атаки была столица Украины.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская область, Харьковщина, Донецкая область и Запорожье.

"По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Удар рф по Украине 24 мая
Удар России по Украине 24 мая/ Воздушные силы ВСУ

  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
Массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. Киевлян предупреждали о комбинированной атаке дронами и ракетами и призывали к осторожности.

По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.

В ГСЧС показали последствия ночного удара по Киеву и рассказали, что пылали две многоэтажки. В двух районах столицы вспыхнули пожары в многоэтажках из-за вражеской ночной атаки. В еще одном районе до сих пор пылает нежилое здание, где хранятся краски.

Напомним, очевидица рассказала о прилете обломков по дому в Киеве. Женщина не смогла сама выбраться из квартиры после удара - в коридоре все было в дыму. Ей помогли спасатели.

Позже стали известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районов. В нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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