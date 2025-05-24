250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областей

Кратко:
- РФ ночью массированно ударила по Украине ракетами и дронами
- Оккупанты запустили 250 дронов и 14 баллистических ракет, сбить удалось не все
- В результате вражеской атаки пострадали шесть областей нашего государства
Российские оккупанты в ночь на субботу, 24 мая, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Захватчики запустили по нашему государству 250 дронов и 14 баллистических ракет.
Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что оккупанты ночью запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - ракеты летели по Киеву, Днепропетровской, Одесской и Запорожской области.
Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Основным направлением вражеской атаки была столица Украины.
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская область, Харьковщина, Донецкая область и Запорожье.
"По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. Киевлян предупреждали о комбинированной атаке дронами и ракетами и призывали к осторожности.
По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.
В ГСЧС показали последствия ночного удара по Киеву и рассказали, что пылали две многоэтажки. В двух районах столицы вспыхнули пожары в многоэтажках из-за вражеской ночной атаки. В еще одном районе до сих пор пылает нежилое здание, где хранятся краски.
Напомним, очевидица рассказала о прилете обломков по дому в Киеве. Женщина не смогла сама выбраться из квартиры после удара - в коридоре все было в дыму. Ей помогли спасатели.
Позже стали известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районов. В нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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