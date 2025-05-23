"Мощная комбинация": 5 эффективных утренних напитков для похудения

Вы узнаете:
- 5 утренних напитков натощак для сброса веса
- Способы приготовления напитков
Если вы хотите быстро похудеть, то есть один способ достичь цели - это утренние напитки, которые сжигают жир натощак. Спортсмен и инфлюенсер Джосия Цег рассказал о нескольких своих любимых. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Eatthis.
Кроме того, автор Youtube-канала "Наше здоровье" рассказывает, как с помощью коктейля из киви, лимона и петрушки сбросить лишний вес.
"Эти утренние напитки помогают ускорить обмен веществ и обеспечивают более быстрые результаты похудения. Очень важно принимать их сразу после пробуждения перед завтраком", - предупредил инфлюенсер.
1. Вода с семенами чиа
Первый напиток, вода с семенами чиа, "способствует пищеварению, обеспечивая лучшие результаты по снижению веса", - сказал он.
Ингредиенты: 1 столовая ложка семян чая, чашка теплой воды.
Инструкции: высыпьте семена чиа в чашку теплой воды, дайте им настояться несколько минут, затем выпейте.
2. Вода с лимоном и кайенским перцем
"Эта мощная комбинация выводит токсины и помогает пищеварению, а также ускоряет обмен веществ, гарантируя потерю веса", - объяснил он.
Ингредиенты: дольки лимона, кайенский перец в теплой воде.
3. Имбирные шоты
Третий напиток - имбирный шот, он же "сжигатель жира".
"Уменьшает вздутие живота, помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ для более быстрого снижения веса", - отметил инфлюенсер.
Ингредиенты: 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки черного перца, сок 1-го среднего лимона и 1 столовая ложка меда.
Инструкции: "Смешайте имбирь, куркуму, черный перец и лимонный сок - вылейте в чашку, добавьте мед, перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Выпейте утром, как только проснетесь", - рекомендовал он.
4. Шоты с яблочным уксусом
Далее - яблочный уксус и теплая вода. "Также известный жиросжигающими свойствами, он контролирует уровень сахара в крови; тем самым помогая уменьшить тягу к еде, что предотвращает переедание и набор веса", - объяснил спортсмен.
Ингредиенты: 2 столовые ложки яблочного уксуса и чашка теплой воды.
Инструкции: "Налейте 2 столовые ложки яблучного уксуса в чашку теплой воды, размешайте и выпейте", - говорит он.
5. Зеленый чай и дольки лимона
Далее инфлюенсер рекомендует зеленый чай с дольками лимона. "Сочетание обоих помогает стимулировать сжигание жира, пищеварение и детоксикацию; что помогает увидеть лучшие результаты по снижению веса", - сказал он.
Ингредиенты: 1 пакетик чистого зеленого чая, дольки лимона и чашка горячей воды.
Инструкции: "Налейте горячую воду в чашку, добавьте зеленый чай и дольки лимона, дайте остыть и выпейте теплым", - посоветовал он.
Смотрите видео о том, как с помощью коктейля из киви, лимона и петрушки сбросить лишний вес
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