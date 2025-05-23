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"Мощная комбинация": 5 эффективных утренних напитков для похудения

Виталий Кирсанов
23 мая 2025, 18:52
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Утренние напитки помогают ускорить обмен веществ и обеспечивают более быстрые результаты похудения.
5 эффективных утренних напитков для похудения
5 эффективных утренних напитков для похудения / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Наше здоровье"

Вы узнаете:

  • 5 утренних напитков натощак для сброса веса
  • Способы приготовления напитков

Если вы хотите быстро похудеть, то есть один способ достичь цели - это утренние напитки, которые сжигают жир натощак. Спортсмен и инфлюенсер Джосия Цег рассказал о нескольких своих любимых. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Eatthis.

Кроме того, автор Youtube-канала "Наше здоровье" рассказывает, как с помощью коктейля из киви, лимона и петрушки сбросить лишний вес.

"Эти утренние напитки помогают ускорить обмен веществ и обеспечивают более быстрые результаты похудения. Очень важно принимать их сразу после пробуждения перед завтраком", - предупредил инфлюенсер.

1. Вода с семенами чиа

Первый напиток, вода с семенами чиа, "способствует пищеварению, обеспечивая лучшие результаты по снижению веса", - сказал он.

Ингредиенты: 1 столовая ложка семян чая, чашка теплой воды.

Инструкции: высыпьте семена чиа в чашку теплой воды, дайте им настояться несколько минут, затем выпейте.

2. Вода с лимоном и кайенским перцем

"Эта мощная комбинация выводит токсины и помогает пищеварению, а также ускоряет обмен веществ, гарантируя потерю веса", - объяснил он.

Ингредиенты: дольки лимона, кайенский перец в теплой воде.

3. Имбирные шоты

Третий напиток - имбирный шот, он же "сжигатель жира".

"Уменьшает вздутие живота, помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ для более быстрого снижения веса", - отметил инфлюенсер.

Ингредиенты: 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки черного перца, сок 1-го среднего лимона и 1 столовая ложка меда.

Инструкции: "Смешайте имбирь, куркуму, черный перец и лимонный сок - вылейте в чашку, добавьте мед, перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Выпейте утром, как только проснетесь", - рекомендовал он.

4. Шоты с яблочным уксусом

Далее - яблочный уксус и теплая вода. "Также известный жиросжигающими свойствами, он контролирует уровень сахара в крови; тем самым помогая уменьшить тягу к еде, что предотвращает переедание и набор веса", - объяснил спортсмен.

Ингредиенты: 2 столовые ложки яблочного уксуса и чашка теплой воды.

Инструкции: "Налейте 2 столовые ложки яблучного уксуса в чашку теплой воды, размешайте и выпейте", - говорит он.

5. Зеленый чай и дольки лимона

Далее инфлюенсер рекомендует зеленый чай с дольками лимона. "Сочетание обоих помогает стимулировать сжигание жира, пищеварение и детоксикацию; что помогает увидеть лучшие результаты по снижению веса", - сказал он.

Ингредиенты: 1 пакетик чистого зеленого чая, дольки лимона и чашка горячей воды.

Инструкции: "Налейте горячую воду в чашку, добавьте зеленый чай и дольки лимона, дайте остыть и выпейте теплым", - посоветовал он.

Смотрите видео о том, как с помощью коктейля из киви, лимона и петрушки сбросить лишний вес

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