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Почему женщины набирают вес после 40 лет: диетолог назвала причины

Виталий Кирсанов
3 марта 2025, 20:47
83
В возрасте 40+ здоровье женщин становится сложнее, а набрать лишние килограммы – проще.
лишний вес
Почему женщины набирают вес после 40 лет / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Волкова Екатерина, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как изменить подхода к питанию
  • Как правильно питаться после 40 лет

В 45-летнем возрасте диетолог Габриэла Пикок родила четвертого ребенка. Будучи матерью четверых детей, она вновь вернулась к грудному вскармливанию. Но уже в том возрасте, когда здоровье женщин становится сложнее, а набрать лишние килограммы - проще.

Более того, многие из ее клиенток сталкиваются с изменениями, связанными с перименопаузой и менопаузой, пишет The Telegraph.

Одной из них и близкой подругой, в частности, является принцесса Йоркская Беатрис. Пикок является крестной матерью ее дочери Сиенны Мапелли-Моцци.

Кроме того, автор Youtube-канала Волкова Екатерина также рассказала, как как похудеть женщинам после 40 лет.

Изменение подхода к питанию

В первую беременность диетолог воспринимала свое состояние как повод есть все, что хочется.

"Очень легко не задумываться о пустых калориях из сладких напитков, но они потом обязательно скажутся", - признается она.

Со своим первым ребенком она набрала 25 кг.

"Мне потребовалось много времени, чтобы похудеть в первый раз. Однако я считаю, что не стоит переживать по поводу веса после родов. Я не люблю жесткие диеты", - подчеркнула женщина. В этот раз она набрала всего около 12 кг.

Почему женщины набирают вес после 40 лет - главная причина

Рацион Пикок сейчас, во время грудного вскармливания, ориентирован на белок. По сути, это тот же подход, который она рекомендует своим клиентам в возрасте 40+. Недостаток сна, низкий уровень энергии, неприятные симптомы перименопаузы и менопаузы - все это накапливается. Пикок подчеркивает, что женщины набирают вес в основном из-за ухудшения рациона.

Часто можно услышать, что метаболизм замедляется после 40. Но исследования показывают, что это происходит значительно позже - после 60 лет. Чтобы метаболизм работал правильно, необходима мышечная масса.

Однако после 30 лет мы теряем мышцы из-за саркопении (возрастной потери мышечной массы). При этом уровень физической активности часто снижается. Поэтому необходимы силовые тренировки.

Кроме того, ключевую роль играет белок в рационе. Ведь он важен не только для мышц, но и для восстановления клеток, выработки гормонов, здоровья кожи, энергии и сна.

Как правильно питаться после 40 лет

На завтрак, по ее словам, необходимо включать белок - яйца, йогурт, ореховые пасты, копченый лосось. Обед же проще сбалансировать. Пикок советует делать упор на постное мясо, яйца, бобовые, орехи и семена, а не на сосиски и бургеры.

На ужин она рекомендует рыбу или курицу с овощами. Белый рис и пасту лучше есть в обед, а вечером выбирать киноа или коричневый рис.

Как избежать набора веса в 40 летВ основном возрастной "живот" - это проблема с балансом сахара в крови.

Пикок объясняет, что вызывает скачки сахара:

  • Еда с высоким содержанием углеводов на голодный желудок.
  • Отсутствие белка в каждом приеме пищи.
  • Длительные перерывы между едой.

Если уровень сахара в крови резко поднимается, то вечером вы съедите больше, выберете хлеб, алкоголь и десерт. Это повлияет на сон и уровень кортизола, который способствует отложению жира на животе. В этой ситуации вам помогут перекусы. Через три часа после обеда - протеиновый коктейль, хумус с овощами или крекерами, вареное яйцо, две ложки ореховой пасты с яблоком или грушей, Орехи и семена. Можно добавить немного темного шоколада.

Смотрите видео о том, как похудеть женщинам после 40 лет.

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