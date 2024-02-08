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Почему вес перестал уменьшаться при похудении: тренер назвала ТОП-5 важных причин

Алёна Воронина
8 февраля 2024, 13:57
Если у вас возник вопрос, почему вес стал на месте и не меняется, несмотря на тренировки и правильное питание, то стоит узнать о 5 причинах этого.
Весы, похудение, вес
Почему вес перестал уменьшаться при похудении/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы регулярно тренируетесь, правильно питаетесь и настроены на результат, но когда становитесь на весы, вдруг понимаете, что не видите никакого результата? Весы показывают либо такую же массу тела, которая у вас была до этого, либо даже большую на несколько килограммов? В такой ситуации есть риск разочароваться и забросить попытки похудеть. Но не стоит сразу опускать руки.

Фитнес-тренер Анита Луценкообъяснила, почему может возникать такая ситуация. По словам тренера, есть 5 вероятных причин, почему вес перестал уменьшаться.

Причина №1. Вы начали активно тренироваться, и вы чувствуете, что ваши мышцы наливаются. Тренерка отмечает, что это не просто ощущение, а реальный факт.

"Если у вас есть крепатура, если у вас есть болевые ощущения в мышцах, то будьте абсолютно спокойны, ведь в организме идут процессы восстановления. Ваш организм направляет в мышцы жидкость, для того, чтобы их восстановить. Таким образом у вас может появиться такой небольшой отек, но это не имеет никакого отношения к вашему жировому слою, от которого вы пытаетесь избавиться. Итак, если есть крепатура, то спокойно может быть +1 или +2 килограмма. Не волнуемся, продолжаем работать дальше", – отметила Анита Луценко.

Второй момент – если вы становитесь на весы и видите там больше килограммов, чем было, то стоит подумать, не ели ли вы ничего соленого накануне. Вес может увеличиться, если вы наелись соленых огурцов или любой другой соленой пищи.

"Но когда вы такое едите, то должны понимать, что 1 г соли задерживает примерно 70 мл воды. А обычно люди едят соли даже намного больше, чем в этом есть потребность. Поэтому вы наелись, у вас вода задерживается и не выходит, вы становитесь на весы и разочаровываетесь, потому что видите еще больший вес", – сказала тренер.

Кроме этого, если вы выпили алкоголя на каком-то праздновании, то утром у вас также может быть отек. Просто продолжайте правильно питаться, и эта проблема пройдет.

Третий момент – когда приближаются месячные. Во-первых, перед месячными девушкам и женщинам хочется немного больше есть и больше полежать. Во-вторых, в этот период времени так же происходит задержка жидкости, и можно почувствовать, что живот становится больше. И поэтому может быть +1 или +2 килограмма на весах.

"Например, вы худели и сбросили за неделю 2 килограмма, а тут перед месячными у вас +2 килограмма, и в заключении на весах вы не видите никаких изменений. Надо относиться к этому спокойно, не срываться и не начинать есть с мыслями о том, что у вас ничего не получается", – подчеркнула тренер.

Четвертый момент. Важно не обманывать себя – возможно, вы едите больше, чем тратите энергии, или так же. То есть у вас нет дефицита калорий.

"Если ни одна из причин сверху к вам не относится – вы не наелись солёного, у вас нет крепатуры и не должно быть скоро месячных – то просто смиритесь с тем, что вы добавили больше калорий в рацион. Только если есть дефицит в калориях, то мы худеем, если этого дефицита нет и нет перечисленных причин, то мы с вами не худеем. Поэтому ту важно быть честными с собой", – сказала Анита Луценко.

Пятая причина – если вы увеличили количество тренировок, и теперь считаете, что движения вам достаточно, поэтому в свободное время перестали много двигаться, а наоборот чаще ленитесь и лежите на диване. Движения во время тренировок может быть недостаточно – нужно оставаться активными и вне тренировок.

"Если вообще никакая из этих причин не подходит, то я рекомендую обратиться к врачу, потому что это может означать, что в вашем организме есть какой-то сбой. Если у вас действительно есть признаки того, что у вас есть лишний вес, и он вас смущает, есть какие-то отеки и т.д., то проще всего обратиться к врачу и выяснить все моменты, которые у вас в организме некорректно работают, и наладить их", – добавила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, почему вес перестал уменьшаться при похудении:

Также ранее Анита Луценко рассказала о лифтинг-массаже лица, который можно сделать самостоятельно. на него понадобится всего 5 минут, и после него об отеках можно будет забыть.

Напомним, ранее тренер рассказала, можно ли есть на ночь, если хотите похудеть – она разбила вдребезги популярный миф. Большинство из нас понимает и придерживается этого правила не так, как должно быть на самом деле. Анита Луценко объяснила, в чем ошибка.

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